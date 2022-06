New York Rangers nach 6:2 im NHL-Conference-Finale

Die New York Rangers sind mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning in das Eastern-Conference-Finale der NHL gestartet. Das 6:2 am Mittwochabend war der siebente Play-off-Heimsieg in Serie für die Rangers, die in der Partie nie zurücklagen und mit drei Toren im zweiten Drittel für die Vorentscheidung sorgten. Die Lightning, die 2020 und 2021 den Stanley Cup gewannen, hatten nach zuletzt sechs Siegen in Serie seit dem 23. Mai kein Spiel mehr.