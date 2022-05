Eishockeystar Setzinger: „Kann nicht schweigen“

Was die Arche dazu sagt

Die Gegenkandidatin sei auf Urlaub. Freiwillig, betonte der Aktive Tierschutz in einer früheren Stellungnahme. Eine glatte Fehlauskunft, „ich wurde sofort in den Urlaub geschickt und dann auch meiner Funktion enthoben“, hält die langjährige Mitarbeiterin entgegen. Und der Aktive Tierschutz relativiert jetzt auch, die Freiwilligkeit könne wohl am besten selbst mit der betreffenden Dame geklärt werden. Haben wir gemacht.