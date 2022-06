Polen startet mit 2:1 über Wales in Nations League

Polen hat die neue Saison der Nations League am Mittwochabend erfolgreich eröffnet! Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. schafften im Duell mit Österreichs WM-Playoff-Bezwinger Wales in der Tarczynski Arena von Wroclaw nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1 die Wende. Die Polen sind damit erster Führender der Gruppe A4, in der am Freitag in Brüssel der Weltranglisten-Zweite Belgien und die Niederlande im Schlager aufeinandertreffen.