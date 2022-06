Arnautovic: „Vergesst die 8 Stangenschüsse nicht!“

AC Milan, Inter Mailand, SSC Napoli? Wer weiß, vielleicht spielt Marko Arnautovic bald für einen dieser Italo-Kapazunder in der Serie A. Seine Auftritte für den FC Bologna in der abgelaufenen Saison waren für das Ansehen von Arnautovic in Italien jedenfalls keine Bürde, 14 Tore für einen Mittelständler sprechen eine eindeutige Sprache. Doch halt: „Vergesst bitte die acht Stangenschüsse nicht“, feixte der Wiener am Mittwoch im Team-Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf ...