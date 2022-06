Mega-Fusion! Ganz neue Perspektive für Baumgartner

Thomas Böhm, Geschäftsführer von Grass is Green, sagt: „Es verschafft uns eine enorme Power, von nun an die größte spanische Spieleragentur an unserer Seite zu haben. You First verfügt über ein riesiges Netzwerk in Europa und weltweit. In einem sich stark wandelnden Agenturmarkt erweitert das unser Potential, unseren Spielern die besten Karriere-Möglichkeiten zu generieren. Und das nicht nur zusätzlich in La Liga in Spanien, sondern ebenso in den weiteren Top-Ligen Serie A in Italien und Ligue 1 in Frankreich, wo You First überaus präsent ist.“