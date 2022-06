Rätsel um Tod von Ex-Prinzessin Kasia Gallanio

Kasia Gallanio war die Ex-Frau des katarischen Adeligen Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani. Jetzt gibt ihr plötzlicher Tod auf Marbella Rätsel auf. Die 46-Jährige wurden Zeitungsberichten zufolge von der Polizei tot in ihrem Haus in der Küstenstadt an der südspanischen Costa del Sol aufgefunden.