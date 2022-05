Final-Serie gewonnen: BC Vienna zum 2. Mal Meister

Der BC Vienna ist österreichischer Basketball-Meister der Männer! Die Wiener gewannen am Dienstagabend mit 86:60 (45:38) das vierte Spiel im „Best Of Five“ der Superliga (BSL) bei Titelverteidiger Swans Gmunden und entschieden die Serie mit 3:1 für sich. Sie sicherten sich damit gleichzeitig und erstmals in der Vereinsgeschichte auch das Double. Der nach 2013 nunmehr zweifache Champion hatte im Playoff nur ein Spiel verloren ...