Männer wollten 24-jährige Frau in Völs ausrauben

Kurz vor 14 Uhr wurde die Einheimische in Völs/Werth im Bereich der Hundefreilaufzone an der Innpromenade von den beiden Männer angesprochen. „Als die Frau den Männern mitteilte, dass sie sie in Ruhe lassen sollen, erfasste sie einer von ihnen am rechten Arm“, heißt es seitens der Polizei. Die 24-Jährige wurde bei der Attacke verletzt.