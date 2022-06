SPÖ-Eigentor: Wie die Jüngeren wirklich ticken

Wie berichtet, sind laut SPÖ Kritiker der Wiener Verkehrspolitik oder des Bürgermeisters „Heisln“. Vor allem die Jugend wird sich davon angesprochen fühlen. Die „Krone“ blickt hinter die Kulissen und schaut, wie die Jugend wirklich tickt. Denn aus einer aktuellen Jugendstudie geht hervor, dass die jungen Menschen viel realistischer sind, als „Erwachsene“ glauben. Denn die größte Sorge dieser Generation ist nämlich nicht der Klimawandel, sondern die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine. Auch die Angst, nicht mehr das eigene Auskommen zu finden, ist weit größer als der Bau einer weiteren Straße. Den Jugendlichen ist auch Gesundheit und ein sicherer Job wichtiger, als viel Geld zu haben. Hört sich fast nach der idealen SPÖ-Wählerschaft an, ob man sie jedoch mit Beschimpfungen gewinnt, ist fraglich. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.