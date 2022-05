Experte: „Zigaretten müssen noch teurer werden“

Dass der Tabakkonsum der Gesundheit nicht besonders förderlich ist, liegt - mittlerweile unumstritten - auf der Hand. Rauchen steht allein in Österreich mit rund 14.000 Todesfällen pro Jahr in Zusammenhang. Der blaue Dunst greift nicht nur die Lungen an, sondern wird auch mit Darm- sowie Blasenkrebs in Verbindung gebracht.