Warme Wohnung um 566 Euro im Campagne-Areal

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde am Montag in der Innsbrucker Reichenau der erste Bauabschnitt am Campagne-Areal offiziell übergeben. Er beinhaltet neben 307 Wohneinheiten eine Kinderkrippe, ein Restaurant, eine Apotheke und einen Supermarkt. Ein wichtiger Beitrag für günstigeres Wohnen in der Tiroler Landeshauptstadt.