Betrunkene wusste nicht, ob sie Beifahrer hatte

Vermeintlicher Beifahrer war in Lokal

Da der Unfall unweit der Rauriser Ache passierte und befürchtet wurde, ein Beifahrer könnte ins Wasser geschleudert worden sein, suchten Wasserrettung und Feuerwehr den Fluss ab. Allerdings ohne Erfolg: Der vermeintliche Beifahrer, mit dem die junge Frau an diesem Abend gefeiert hatte, konnte letztlich in einem Lokal im Raum Rauris ausfindig gemacht werden. Er war gar nicht zu ihr ins Auto gestiegen.