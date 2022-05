Serbien: Russisches Gas weitere Jahre gesichert

Russland beliefert Serbien weiterhin mit Erdgas. Darauf hätten sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein serbischer Amtskollege Alexandar Vucic in einem Telefonat verständigt, teilte das Präsidialamt am Sonntag in Moskau mit. Die beiden Länder wollten ihre Partnerschaft vertiefen. Vucic erklärte, Thema sei auch die Erweiterung von Gaslagern in Serbien gewesen.