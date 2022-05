Reden wir über Corona, Herr Professor!

Ab 1. Juni ist seitens des Gesundheitsministeriums fast nirgends mehr das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben, in Wien als Widerspruch dazu in öffentlichen Verkehrsmitteln schon. Wer hat recht?

Dieser Widerspruch ist typisch österreichisch. Ich habe dem Ministerium vorgeschlagen, dass wir bei geringen Infektionszahlen auf einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zurückgehen. Warum? Die Disziplin, FFP2-Masken korrekt zu tragen, ist überschaubar. Bei 35 Grad wird das zur nicht erforderlichen Zumutung. Die Infektionen werden vor allem aus dem privaten Umfeld kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich die Krankenhausbelastung in Grenzen halten. Also sollten für die Bevölkerung situationsangepasst einheitliche und nicht verschiedene Regeln gelten.