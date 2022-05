„Durch Corona haben wir einiges dazugelernt“

Nun denkt man in Fusch noch weiter. Mit einer mobilen Gemeinde-Krankenschwester, einer sogenannten „Community Nurse“, will man mobile ärztliche Betreuung und Unterstützung für pflegende Angehörige anbieten. „Damit sich Leute, die sich in einer Ausnahmesituation befinden, nicht alleine gelassen fühlen.“ Bis Ende 2024 wird das Projekt noch von der EU gefördert, in der Zwischenzeit sucht man noch nach einer klangvolleren deutschen Bezeichnung für das „Community Nurse“ Projekt.