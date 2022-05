Letzte Corona-Teststraße von Linz schließt jetzt

20 Kunden pro Tag

Vier Monate später hat sich das Bild komplett geändert. Aktuell kommen täglich gerade einmal 20 Linzer in die Teststraße in der Linzer Industriezeile. Und ab 1. Juni werden es gar keine mehr sein. Denn an diesem Tag wird die letzte Teststraße in der Landeshauptstadt geschlossen.