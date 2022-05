Affenpocken & Corona: „Kommt zu Durchmischung“

Auch WHO sieht keinen Grund für Alarmstimmung

Die Weltgesundheitsorganisation drängt zwar auf verschiedene Maßnahmen, sieht aber ebenfalls keinen Grund für eine Alarmstimmung. „Das ist keine Krankheit, die die Öffentlichkeit besorgt machen sollte. Es handelt sich nicht um Covid“, sagte die WHO-Expertin Sylvie Briand am Freitag in Genf bei einem Briefing für WHO-Mitgliedsländer. Die Affenpocken sind inzwischen in mehr als 20 Ländern aufgetreten.