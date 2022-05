Österreicher paddelt bei Kanu-EM aufs Stockerl

Der Kärntner Felix Oschmautz hat bei der Wildwasserkanu-EM im slowakischen Liptovsky Mikulas Bronze im Kajak-Slalom erobert. Der 22-Jährige paddelte am Samstag zu seiner ersten Medaille bei einem Großereignis in der Erwachsenenklasse, Olympia-Edelmetall hatte er im Vorjahr als Vierter noch knapp verpasst. Diesmal lag er nach einem Zwei-Sekunden-Torfehler 16 Hundertstel vor dem viertplatzierten Briten Joseph Clarke. Gold ging an Olympiasieger Jiri Prskavec.