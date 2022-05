Russland meldet erneut Test von Hyperschallrakete

Russland hat inmitten seiner verstärkten Militäroffensive in der Ukraine nach eigenen Angaben erneut eine Hyperschallrakete getestet. Die Rakete vom Typ „Zirkon“ sei von einer Fregatte in der Barentssee in Richtung eines Ziels im Weißen Meer in der Arktis abgefeuert worden, teilte am Samstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit.