„Geschichte gemacht“: USA testen Hyperschallrakete

Die Übung fand vor der Küste Kaliforniens statt. Diese Rakete kann mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und Ziele präzise treffen, wie es hieß. Damit sollen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten in die Lage versetzt werden, eigene Stellungen in umkämpften Gebieten auch aus der Ferne zu halten. Außerdem erweitere sie die Fähigkeiten für Präzisionsschläge, stand in der Mitteilung zu lesen. Dazu brachte ein Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52H die Hyperschallwaffe am vergangenen Samstag in die Luft und setzte sie dann aus.