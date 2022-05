„Star Wars Jedi: Survivor“: EA zeigt erstes Video

Dass bei Respawn Entertainment ein Nachfolger für das 2019 erschienene „Fallen Order“ in Arbeit ist, war bekannt. Name und Veröffentlichungstermin hatten die Entwickler bislang aber nicht verraten. Mit der Veröffentlichung des ersten Teaser-Trailers ändert sich das: Nicht nur der Name wurde enthüllt, es wurden auch erste Story-Details und ein ungefährer Release-Zeitraum verraten. „Survivor“ soll im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.