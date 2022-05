Mars-Helikopter macht Fotos von Landungstrümmern

Rotoren drehen sich extrem schnell

Der Helikopter muss auf dem Roten Planeten extremen Bedingungen trotzen: Nachts ist es bis zu minus 90 Grad kalt, was für Batterien und Elektronik leicht das Todesurteil bedeuten kann. Wegen der dünnen Atmosphäre, die grob nur ein Prozent so dicht ist wie jene auf der Erde, müssen die Rotoren von „Ingenuity“ auf 2537 Umdrehungen pro Minute beschleunigen - ein Vielfaches von Helikoptern auf der Erde, in etwa die Frequenz von Kolibri-Flügelschlägen. Die Energie dafür zieht „Ingenuity“ (Bild unten) aus seiner durch Solarenergie gefütterten Batterie.