Herbert Prohaska: „Freue mich auf ein Spektakel“

Mitentscheidend wird, wer die Weltklasse-Stürmer des Gegners besser in den Griff bekommt.Liverpool ist in der Breite im Vorteil. Trainer Jürgen Klopp kann unter Salah, Mané, Diaz, Jota, Firmino und Origi wählen, Real muss hoffen, dass Benzema seinen Lauf fortsetzt, daneben gibt es Vinicius jun. Rodrygo ist in der Hinterhand, dann wird es finster. Aber Carlo Ancelotti ist der Taktikfuchs. Ich erinnere mich, wie er beim 4:0-Sieg im Champions-League-Halbfinale 2014 die Bayern in München mit einer ultraoffensiven Aufstellung überrascht hat.