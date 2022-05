Alaba vor CL-Finale: „Haben einen geilen Spirit!“

Was zeichnet Real Madrid in der Königsklasse in dieser Saison besonders aus?

Wir haben einen geilen Spirit in diesem Team, glauben immer an unsere Stärke und hören nie auf, unser Spiel zu spielen, egal in welcher Situation. Ich glaube, es sagt schon viel aus, wenn eine Mannschaft in so großen Spielen dreimal so zurückkommt. Auch unsere Fans waren in den Heimspielen immer ein wirklich wichtiger Faktor. Sie pushen uns extrem. Vereinfacht gesagt, wir sind Real Madrid. Und das wissen wir.