Lkw-Fahrer rammte am Attersee drei Autos

Dort krachte er zunächst in einen unbesetzten Pkw und touchierte in der Folge ein Auto, in dem sich ein Pongauer Pärchen (beide 24) befand. Danach fuhr der Lkw noch in das Auto eines 33-jährigen Irakers. Der Autobesitzer und ein Begleiter konnten sich mit einem Sprung über die Leitschiene gerade noch vor dem heranrauschenden Lkw retten.