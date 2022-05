Beim Flanieren in die Bilderwelten eintauchen

Mehr als eine Million Besucher

Gekommen sind bereits mehr als eine Million Besucher. Lois Lammerhuber glaubt, dass die Sichtweisen für Fotos dank Smartphones aufgeschlossener geworden sind: „Kreativität ist unabhängig vom Berufsstand.“ Der gebürtige Mostviertler ist seit Jahrzehnten in Baden beheimatet und weiß, wovon er spricht. Denn auch er war ein Spätberufener und verdiente sein Geld in den 1970er-Jahren erst in der IT-Branche. Bis er 1976 zu seiner ersten Fernreise auf der Traumstraße von Alaska bis Feuerland mit einem Fotoapparat im Gepäck aufbrach: „Das war der Grundstein für meine Karriere. Als Fotograf, unter anderem für die Zeitschrift „Geo“, entdeckt er seither die Welt und wartet auf den richtigen Moment, um das für ihn Sichtbare auch für andere sichtbar zu machen. Es waren nicht immer erfreuliche Ereignisse, bei denen er den Auslöser drückte. Aber es war wichtig, sie zu zeigen.