Damit der süße Welpe nicht zum Albtraum wird

Informationen für Hundehalter

Gespeist aus diesen Erfahrungen, ist nun ein kleines Buch entstanden: In „How to Hund“ erfährt der Leser, was es bei der Hundehaltung zu behirnen gilt - alles in einfacher Sprache verfasst und wissenschaftlich fundiert. „Wenn man die Spielregeln nicht kennt, kann der Traum vom Haustier schnell zum Albtraum werden“, warnt Warter und nennt als Beispiel rassetypische Erkrankungen, etwa die Atemnot bei Möpsen.