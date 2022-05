Hallenprojekt lässt man weiter in der Luft hängen

In St. Pölten, Amstetten, St. Valentin und Groß Enzersdorf wurden Traglufthallen gebaut. In Groß Gerungs darf man das aber nicht. Unternehmer Boris Müller investierte aber bereits in gutem Glauben 70.000 Euro und hofft darauf, die Winterüberdachung der Tennisplätze im Bezirk Zwettl doch noch umsetzen zu dürfen.