„Haben erschreckend wenig gute Politikdarsteller“

„Krone“: Herr Plaikner, es wirkt, als würde das Thema Message Control immer größer werden. Ist das nur ein Gefühl oder tatsächlich so?

Peter Plaikner: Auf beiden Seiten des Flusses, im Journalismus und in der Politik, hat es einen ganz enormen Professionalisierungsschub gegeben. Warum Message Control oft so negativ behaftet ist, ist mir unverständlich. In Wirtschaftsunternehmen ist es seit Jahrzehnten gar nicht mehr anders vorstellbar, als dass man versucht, sehr kontrolliert nach außen zu kommunizieren, und das ist auch absolut in Ordnung. Vielleicht sind wir auch deshalb mitunter so amüsiert darüber, weil es manchmal plump herüberkommt, wenn in einer unangenehmen Situation immer die gleichen fünf Stehsätze herangezogen werden. Die Kunst dabei ist ja, dennoch authentisch zu wirken. Wenn das nicht gelingt, ist die Message Control out of control.