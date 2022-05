Video: Starker Hagel über vielen Orten Österreichs

Heftiger Regenguss und Hagel in der Landeshauptstadt

Auch am Mittwochnachmittag zeichnete sich schon ab, dass sich etwas am Himmel „zusammenbraut“: Heftige Regenschauer und Hagel gab es in Graz sowie im gesamten Alpenvorland. „Überall, wo es am Dienstag nicht gekracht hat“, heißt es vonseiten der ZAMG Steiermark. Das Wetter zog aber wieder relativ schnell weiter.