Tiroler Senior seit Wochen spurlos verschwunden

Seit dem 4. Mai ist der 67-Jährige aus Natters abgängig. „Der Mann besuchte an diesem Tag zwischen 8 und 9 Uhr seinen Bruder und holte zwischen 10 und 11 Uhr in Matrei am Brenner bei einem Schlüsseldienst bestellte Waren ab. Dabei wurde der 67-Jährige von einem unbekannten Mann begleitet“, berichtete die Polizei am Mittwoch.