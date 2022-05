Kollers Langzeit-Co. wird neuer Dornbirn-Trainer

Der 55-Jährige trainierte in seiner Laufbahn bereits die Young Violets, mehrere Nachwuchsnationalteams Österreichs und war von 2011 bis 2018 Co-Trainer des österreichischen Nationalteams. Zuletzt war er Co-Trainer von Marcel Koller beim FC Basel. „Seit zwei Jahren bin ich nicht mehr beim FC Basel und jetzt will ich endlich wieder auf den Platz zurückkehren. Nach mehreren Treffen mit den Clubverantwortlichen habe ich gemerkt, dass sich im Verein sehr viel zum Professionellen verändert, da will ich mit meiner Expertise und Erfahrung mithelfen“, sagt der 55-Jährige.