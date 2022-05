Wenn Leichen die Klagenfurter Messe zieren

Als Auftakt für die beeindruckende Ausstellung „Körperwelten - Der Zyklus des Lebens“, die von 27. Mai bis 21. August in der Klagenfurter Wörthersee-Halle am Messegelände stattfindet, wurde am Dienstag ein Plastinat am Neuen Platz aufgestellt - ausgefallene Fotomotive waren somit garantiert.