Niederländisches Königspaar kommt bald nach Graz

Der Besuch der bezaubernden Máxima, einer gebürtigen Argentinierin, und ihres Gatten erfolgt auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der das royale Ehepaar am 27. Juni nach Wien lotst. Am Mittwoch geht es für den königlichen Tross dann per Zug in Steiermark, Heimat von Umweltministerin Leonore Gewessler. Sie fungiert als „Reisebegleiterin“, auch Van der Bellen reist mit nach Graz, wo eine Visite beim Motorenentwickler AVL-List auf dem Programm steht. Themen: E-Mobilität, autonomes Fahren.