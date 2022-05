Alarm bei der Feuerwehr - Löschfahrzeug in Flammen

In der, direkt an die Vorarlberger Gemeinden Hörbranz und Hohenweiler grenzenden, bayrischen Ortschaft Sigmarszell muss man darauf hoffen, dass in nächster Zeit kein Feuer ausbricht. Der doch etwas kuriose Grund: Das einzige Löschfahrzeug der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, wurde bei einem Brand im Fahrgastraum so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es bis auf Weiteres nicht einsatzbereit ist.