Bericht: Model Lena Gercke wird wieder Mama

Babybauch gesichtet

Wie der Nachrichtensender RTL berichtet, wurde Gercke am Montagnachmittag am Calla Bassa Beach Club, einem öffentlichen Strand auf Ibiza, mit einem kleinen Babybäuchlein fotografiert. Gercke habe einen weißen Bikini getragen und mit ihrem Kind Zoe am Strand gespielt.