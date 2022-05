Fix: Ajax-Jungstar Mazraoui wechselt zu Bayern

Der Wechsel von Außenverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Serienmeister am Dienstag mitteilte, erhält der marokkanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Der 24-Jährige kommt ablösefrei, weil sein Vertrag in den Niederlanden in diesem Sommer ausläuft. Bereits vor zwei Wochen hatte das deutsche Fachmagazin „kicker“ berichtet, dass sich Bayern mit Mazraoui über einen Transfer geeinigt habe.