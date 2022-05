Salzburger mit Lebensmittel-Innovation in TV-Show

Bisher bietet der Markt kaum Lebensmittel für diese Personengruppe an. Wir möchten mit unserem Unternehmen 'Flocke' vor allem Menschen helfen, die ansonsten keinen Ausweg mehr sehen und in ihrer Ernährung stark eingeschränkt sind , erklärt Gründer und Geschäftsführer Ivan Cindric. Auch er selber leidet seit seinem 24. Lebensjahr an Morbus Crohn und Rheumatoider Arthritis.