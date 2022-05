Anhänger auf Abwegen: Sperren auf Brennerautobahn

Anhänger mit Transporter umgekippt

Ebenfalls ein „Anhänger-Malheur“ gab es bereits gegen 19 Uhr auf der A13 in der Schönberggalerie. Ein 38-jähriger Fahrzeuglenker war mit einem Anhänger, auf dem ein Transporter geladen war, in Richtung Brenner unterwegs, als der Anhänger plötzlich ins Schlingern geriet und umkippte. Dadurch wurden zwei der drei Fahrspuren blockiert. Auch in diesem Fall musste die A13 in diesem Bereich komplett gesperrt werden - aber „nur“ für etwa 15 Minuten.