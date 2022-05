Pentz sagt ganz klar: „Top-Liga ist das Ziel“

Die zweitwenigsten Gegentore nach Salzburg

Pentz: „Diese Saison waren wir viel mehr eine Einheit. Deswegen haben wir auch so wenig Tore kassiert.“ Die zweitwenigsten nach Salzburg. „Die fünf Gegentore gegen die Bullen zuletzt haben den Schnitt etwas zusammengehaut“, meinte der 25-Jährige, der bis zum 10. Lebensjahr in Bürmoos lebte. Nun hat er mit seiner Freundin in Elixhausen sein Domizil, wenn er auf Heimatbesuch ist. Heute geht es mit ein paar Fußball-Kollegen ein paar Tage in den Süden. „Die Laufschuhe sind aber mit dabei.“ Denn: Sonntag wartet das Nationalteam.