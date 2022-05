Salzburg erfüllte Coach Jaissle nicht alle Wünsche

Sie blieben in den ersten 15 Runden (12-3-0) unbesiegt, saisonübergreifend waren es sogar 21 Runden (17-4-0) seit dem 2:3 in Tirol am 21. April 2021. Außerdem kassierten Adeyemi und Co. von der 17. bis 28. Runde in zwölf Spielen (11-1-0) keine Niederlage, bis zum 1:2 in Graz am 27. April.