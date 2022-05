Aktiver Tierschutz: Bisheriger Chef wiedergewählt

Einen Knalleffekt gab es schon beim ersten Wahlversuch am 21. April, als zum bestehenden Präsidenten plötzlich ein Gegenkandidat aufgeworfen wurde. Eine Überraschung gab es auch heute, als ein Kuvert zwar den Namen des Gegenkandidaten enthielt, dieses aber wirkungsvoll in der Sitzung zerrissen wurde. Warum? „Weil es Ungereimtheiten gab“, so die Gegner Forstners, „wir haben nicht einmal Einsicht in die aktuelle Lage des Aktiven Tierschutzes erhalten.“ So wollte man nicht zu einer Wahl antreten.