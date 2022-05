„Sex-Pärchen“ drehte durch und verletzte Nachbar

Gewaltsam in Wohnung des Nachbarn eingedrungen

Als die Polizei erneut in der Siedlung eintraf, wollten gerade rund 15 Personen dem „Sex-Pärchen“ an die Wäsche. „Durch erhebliche Körperkraft vonseiten der Polizisten konnte verhindert werden, dass die Gruppe weiter auf die beiden Einheimischen losging“, schildern die Ermittler. Zuvor sind der 42-Jährige und seine Freundin gewaltsam in die Wohnung eines 29-Jährigen eingedrungen. „Sie haben den Mann leicht verletzt und auch gefährlich bedroht. Zudem wurden Gegenstände in der Wohnung beschädigt“, schildert die Exekutive.