Vor 40 Jahren starb die Filmlegende Romy Schneider

Über 60 Filme

Romy Schneider wiederum liebte, verführte und litt - im Leben wie auch auf der Leinwand. Sie hat in über 60 Filmen gespielt und mit den Größten der Branche gearbeitet wie Luchino Visconti, Claude Sautet, Bertrand Tavernier und Costa-Gavras. Nachdem sie sich im Teenageralter in „Sissi“ als Kaiserin Elisabeth von Österreich in die Herzen gespielt hatte, wurde ihr die Krone zur Last. Sie brach mit dem Klischee der naiven und unbekümmerten Kindfrau. In Frankreich wurde sie mit Filmen wie „Der Swimmingpool“, „Inzest“ und „Die Geliebte des Anderen“ zur „Femme fatale“.