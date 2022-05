Rammstein sind in Klagenfurt gelandet!

Eine riesige Bühnenkonstruktion

Die Rammstein Konzerte am Mittwoch und Donnerstag sorgten schon für Bewegung in Klagenfurt, noch bevor der erste Riff ertönte. 150 Lkws wurden rangiert, um die insgesamt 5.000 Tonnen Equipment zu bewegen. Über 2.000 Personen sind insgesamt mit Aufbau und Organisation der Konzerte beschäftigt.Die eindrucksvolle Bühne überragt mit 36 Metern sogar das Dach des Wörthersee Stadions und bringt selbst stolze 210 Tonnen auf die Waage. Mitschuld an der Masse trägt neben einer großen Liftkonstruktion und anderen Bühnenelementen natürlich die eindrucksvolle Pyrotechnikanlage und die Showscheinwerfer. Diese haben eine derartige Strahlkraft, dass sie sogar der Flugsicherung gemeldet werden muss.