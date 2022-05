So viel geben Steirer für ihre Hochzeiten aus

So viel zahlen die Steirer im Schnitt

Ob die Eltern des Hochzeitspaares auch jetzt noch die Kosten übernehmen? „Aus unserer Erfahrung ist es meist Eigenbudget. Eltern unterstützen aber oft.“ Steirer planen für den großen Tag etwa ein Budget von 15.000 bis 30.000 Euro ein. „Im Schnitt sind es etwa 23.000 Euro.“ Der Preis ist jedoch stark abhängig von der Gästeanzahl und den Vorstellungen des Paares. „Die Hochzeitlocation und Verpflegung nehmen oft schon die Hälfte dieses Betrags ein.“ Hinzu kommen Musik, Fotos, Blumen, Einladungen, Styling, Brautkleid und Anzug, Standesamt, Eheringe und Extras. „Manche haben etwa noch einen Eiswagen am Nachmittag oder eine Feuershow am Abend“, erklärt Strohmaier. Fotobox und Beschäftigungsspiele sind nach wie vor im Trend.