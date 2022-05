Endlich! Die Steirer trauen sich heuer wieder

Viele heiraten jetzt auch am Mittwoch oder Sonntag

In der Steiermark ist vor allem der Bezirk Leibnitz bei Paaren besonders beliebt: Inmitten von Weinreben können etwa im Weingut Hirschmugl die Eheringe angesteckt werden. Die Location ist 2022 an den Wochenenden vollkommen ausgebucht. Was heuer vielleicht anders ist: „Wir haben nun auch Termine unter der Woche, von Dienstag bis Donnerstag“, weiß Martina Hirschmann vom Weingut.