Bewusstloser Wanderer (84) von Sanitäter gerettet

Nach einer bereits dreieinhalb Stunden langen Wanderung am Plankogelrundweg in St. Kathrein am Offenegg verlor ein 84-Jähriger plötzlich das Bewusstsein: Ein Rettungssanitäter aus Niederösterreich war zufällig vor Ort und leistete Erste Hilfe. Außerdem stürzte eine 48-Jährige auf einem Wanderweg in Vordernberg. Die Bergrettung war am Sonntag gleich zweimal im Einsatz.