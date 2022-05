Möbel, Lichter und Musik: Lendhafen wird attraktiv

Die Jugendkulturszene fordert ja schon seit Jahren mehr Freiflächen für Graffiti. Stadtvize Philipp Liesnig: „Mit einem durchdachten Lichtkonzept könnte eine bunte, künstlerisch gestaltete Rad- und Fußgängerunterführung zu einem besonderen Hingucker in Klagenfurt werden.“ Im Zuge des Präventionsprojekts „Wir bewegen was“ werden Enzi-Möbel angeschafft. Bekannt aus dem Wiener Museumsquartier, würden sie sich im Lendhafen perfekt in Szene setzen. „Die modernen Sitzmöbel würden sich wunderbar in das Gesamtbild im Lendhafen einfügen und dem Kunst- und Kulturviertel einen Mehrwert geben“, so Stadtrat Franz Petritz.