Bim-Bowling und Co: Wettkampf bei der Tram-EM

Zwei Teams aus der Ukraine treten an

In der Leipziger Innenstadt kämpfen diesen Samstag 25 Teams aus 19 Ländern um den Titel. Wie der Eurovision Song Contest wurde inzwischen auch die Tram-EM ausgeweitet: Zur neunten Ausgabe sind diesmal sogar Teilnehmer aus Australien angereist. Auch aus der Ukraine gehen Bim-Fahrer an den Start. Teams aus der Hauptstadt Kiew und aus Lemberg treten an und hoffen auf Unterstützung aus dem Publikum.